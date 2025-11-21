В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Росица Йотова от Луковит.

Кутия номер 2 се падна на Росица за нейната игра. Началото бе добро за нея и Банкера предлагаше хубави оферти, които достигнаха до 4000 лв. в средата на играта. Роси ги отказа, гледайки към все още неразкритите 25 000 лв. и 50 000 лв., но не успя да ги задържи и най-високата сума остана 5000 лв. Банкерът ѝ даде възможност да смени кутията си и тя реши да вземе кутия номер 17. След като отказа още две оферти за 1401 лв. и 1203 лв., достигна до финала на играта, където останаха 1 лв. и 5000 лв. При нея бе кутия 17, която тя сама избра, а срещу нея номер 2, нейният късмет. В края на играта тя разбра, че е направила грешен избор. 5000 лв. бяха в кутия номер 2, а кутия 17 донесе на Росица скромната печалба от 1 лв., с които тя завърши своето участие в „Сделка или не“.

