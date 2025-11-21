Защо първият бюджет в евро се превърна в ябълката на раздора? Ексклузивно тази неделя – министърът на финансите Теменужка Петкова.

Държавата, референдумите, правото. Къде са хората? На фокус: Крум Зарков.

Колко струва човешки ловен трофей? Светът е шокиран от разследването за организирани убийства срещу заплащане по време на окупацията на Сараево през 90-те години на миналия век. Специално: италианският журналист Ецио Гавацени.

Финалът е един и той е за Илиана Раева. Спортът, семейството и България, за която мечтае.

Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова