Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”
„Пресечна точка”: За психичното здраве на децата и контрола над възрастните шофьори
„На кафе“ с Георги Бърдаров, майката на Никола Цолов и Константинос Аргирос
Четворна елиминация на Арената на “Игри на волята” тази вечер
"Съдебен спор" заради некоректен работодател
Дечо, Гизем и д-р Коеджикова: Ще се пречупи ли на Арената д-р Пекин и прав ли е Алекс в обвиненията си към нея?
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Защо първият бюджет в евро се превърна в ябълката на раздора? Ексклузивно тази неделя – министърът на финансите Теменужка Петкова.
Държавата, референдумите, правото. Къде са хората? На фокус: Крум Зарков.
Колко струва човешки ловен трофей? Светът е шокиран от разследването за организирани убийства срещу заплащане по време на окупацията на Сараево през 90-те години на миналия век. Специално: италианският журналист Ецио Гавацени.
Финалът е един и той е за Илиана Раева. Спортът, семейството и България, за която мечтае.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
