Тази събота предаването по NOVA NEWS „Офанзива с Любо Огнянов“ отбеляза своя десетгодишен юбилей със специални гости - за времето, когато песните от площада променяха системата, разказа една от легендите на рок и блус сцената Васко Кръпката. Гост беше и режисьорът Теди Москов, който подготвя нов спектакъл.

Рекордният бюджет за здравеопазване коментира началникът на Клиниката по нервни болести към Националната кардиологична болница проф. Любомир Хараланов. „Запознах се с проф. Любомир Хараланов по доста странен начин“, каза водещият Любо Огнянов, чиято фамилия също е Хараланов. Преди 8 години двамата се запознават и откриват, че носят същите имена, без да са роднини.

Бившият премиер и президент на ПЕС Сергей Станишев и Александър Йорданов, които сложиха завинаги своя отпечатък в българската политика също бяха част от юбилейния ефир.

Всички гости, които станаха част от предаването, получиха шедьоври от колекцията на художника Иван Яхнаджиев, участвали в изложби във Венеция и Рим. Иван Яхнаджиев дели времето си между България и Италия, където живее неговият син Александър.

В студиото пред Любо Огнянов застанаха още бившият председател на парламента Наталия Киселова и правосъдният министър Георги Георгиев.

Художникът разказа за специалното разрешително да носи брада по времето на комунизма, за бокса и казармата и как открива цветовете в разговор с Любо Огнянов.

Редактор: Боряна Димитрова