Две години на прицел. Кметът на столицата – Васил Терзиев.

Актриса отвъд стереотипите. Весела Бабинова, която избра да не мълчи за проблемите у нас.

Когато Бог ти дава втори шанс. Мира Добрева пред Деси Банова-Плевнелиева.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова