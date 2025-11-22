-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 22 ноември очаквайте
Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”
„Пресечна точка”: За психичното здраве на децата и контрола над възрастните шофьори
„На кафе“ с Георги Бърдаров, майката на Никола Цолов и Константинос Аргирос
Четворна елиминация на Арената на “Игри на волята” тази вечер
"Съдебен спор" заради некоректен работодател
Темите и гостите в предаването в 7.30 ч. по NOVA
Две години на прицел. Кметът на столицата – Васил Терзиев.
Актриса отвъд стереотипите. Весела Бабинова, която избра да не мълчи за проблемите у нас.
Когато Бог ти дава втори шанс. Мира Добрева пред Деси Банова-Плевнелиева.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
