Впечатляващ триумф постигна действащият шампион на “Игри на волята” Мартин Кънев в последната кастинг битка за сезона. Победата му осигури място в звездния сезон на предаването, но и ценно предимство за бедстващото племе на Безименните в предстоящите заключителни битки във Войната на племената.

Кастинг сблъсъкът изправи Мартин срещу джудиста Борис Георгиев, като съревнованието между двамата воини протече с постоянни смени на водачеството. По-точният мерник даде предимство на ветерана на Арената, от което той се възползва във финалния логически елемент.

Фитнес състезателката Радостина, която също взе участие в дуела, бе избрала именно шампиона Мартин за свой фаворит. Неговата победа ѝ даде възможност да плени един от воините на Феномените, като тя се спря да капитана на Сините - Траян - новина, която ще остане в тайна от всички участници до началото на следващия сблъсък за територия.

Приключенията в Дивия север продължават през следващата седмица с решаващите отборни предизвикателства в надпреварата и нови непредвидими обрати.

