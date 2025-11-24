В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Христо Христов от София.

Христо излезе с кутия номер 12 и остана с нея до края на играта, като отказа три пъти да я смени с друга. Той получи оферти за смяна на кутиите в началото, средата и края на играта. Банкера му предложи и парични оферти от 2000 лв., 2300 лв. и 1000 лв., но Христо отказа и тях. Когато останаха само три неразкрити кутии, а сумите в тях бяха 750 лв., 1000 лв. и 20 000 лв., той отказа оферта от 2200 лв., вярвайки че голямата сума е в неговата кутия. За съжаление я разкри с последната кутия, която отвори и на финала изборът му беше между 750 лв. и 1000 лв. Кутия 12 донесе на Христо печалба от 750 лв., което беше далече от желаната от него сума, но той си тръгва от „Сделка или не“ с удоволствието от играта и много хубави спомени от участието си.

