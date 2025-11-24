Репортерът на NOVA Елизабет Методиева е на най-горещото място на събитието - зад кулисите, от където разкрива важните гости, родните звезди и интересните събития, на които стана свидетел. Гръцката суперзвезда имаше концерт пред българска публика, която имаше щастието за втори път тази година да се наслади на невероятния глас на популярния изпълнител. Подгряващата българска изпълнителка Криси сподели пред микрофона, че се чувства страхотно на сцената, а вълнението й е било огромно, особено когато става дума за любимеца й Константинос Аргирос.

Първото интервю и на Евгени Генчев, който вече има своя авторска рубрика в edna.bg, бе за гръцката звезда. Специално за срещата им Евгени пътува до Атина и разговарят в автентичния клуб Бозуки.

„Константинос Аргирос за втори път пълни залата тази година, а в интервюто си за рубриката ми сподели много интересни неща за процеса на създаване на музика. Беше ми интересно и това направи разговора ни качествен и любопитен за хората“, сподели Генчев.

„Работя само с изпълнители, които харесвам. В началото изпитвах силно страхопочитание към Аргирос, който в момента е на гребена на вълната. Той е като една кълбовидна мълния, която помита всичко по пътя си с творчество, хитове, песни и силни текстове. Радвам се, че станахме екип и с него си пишем, като се съветваме за някои неща. Преди концерта в България, четири дни непрекъснато обсъждахме точно какво и как да се случи“, разказа Кирил Кирилов, който за втори път тази година доведе гръцкия изпълнител в страната ни.

Тони Стораро, който има специално отношение към гръцката музика, също бе сред посетителите на концерта на Аргирос. За него суперзвездата е сред най-добрите гръцки изпълнители. Ценител на хубавата музика и очарователните мъже е и водещата на „Съдебен спор“ Ромина Тасевка, която е категорична, че гръцкият изпълнител влага сърцето и душата си на концертите.

„Много обичам България. Тя е в сърцето ми. Изпращам любовта си на всички хора в залата и на тези, които не успяха да дойдат“, с тези думи се обърна към почитателите си гръцката суперзвезда след концерта си в София.

