Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда пътешественика Кирил Глушков за приключенията му по света да откриеш любовта в Камбоджа.
Джуджи ще ни разкаже истории за шпиони, предателства и необясними мистерии.
Дони и Ванеса Карпачева за мечтите, които се сбъдват.
Най-забавните видеа от социалните мрежи в рубриката на Ники Станоев.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
