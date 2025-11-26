Племената на Безименните и Феномените ще излязат в ново отборно предизвикателство тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Следващата номинационна битка между двата отбора ще изпита бистрия ум и бързи реакции на участниците. Само най-съобразителните воини ще се справят с логическите задачи, а загубилите ще се отправят към огъня на номинациите.

Вчерашната елиминация на Ръждавичка ще предизвика разнородни реакции както в Резиденцията, така и в Изолатора. Някои от най-близките й хора ще останат разочаровани от нейното отпадане, но как ще реагират останалите?

Кой ще спечели сблъсъка на умовете в Дивия север? И кои ще са първите номинирани герои тази седмица?

Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова