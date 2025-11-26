-
Феномените и Безименните се изправят в битка на мисълта и логиката
Племената на Безименните и Феномените ще излязат в ново отборно предизвикателство тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Следващата номинационна битка между двата отбора ще изпита бистрия ум и бързи реакции на участниците. Само най-съобразителните воини ще се справят с логическите задачи, а загубилите ще се отправят към огъня на номинациите.
Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”
Вчерашната елиминация на Ръждавичка ще предизвика разнородни реакции както в Резиденцията, така и в Изолатора. Някои от най-близките й хора ще останат разочаровани от нейното отпадане, но как ще реагират останалите?
Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза
Кой ще спечели сблъсъка на умовете в Дивия север? И кои ще са първите номинирани герои тази седмица?
Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Всичко за "Игри на волята" 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити "След Игрите" можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .
