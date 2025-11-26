Изложбата „Свят в света“, на съвременната българска художничка Ваня Дудоленска, може да бъде посетена до 13 декември 2025 г. във VIVACOM ART HALL Оборище 5. В нея авторката представя нови творби, в които живописта се превръща в пространство между мисъл, тишина и светлина. Зрителят и посетителите са поканени да поемат на едно вътрешно пътуване отвъд видимото. Повече за предстоящата изложба с абстрактни платна разказва авторката пред репортер на NOVA News за "Социална мрежа".

„Свят в света“ е една покана човек да излезе от шума на повърхността и да се вгледа в себе си. Това е възможност той да помълчи и да усети това, което душата му иска, както и да се свърже със себе си. Заслугата за украсата е на моя близка приятелка Станимира Янакиева, която се зае със задачата да направи нещо красиво, което да импонира на моето изкуство. Искахме да направим едно цяло изживяване за гостите, които ще посетят изложбата тази вечер“, сподели пред репортер на NOVA художничката.

„Тъй като съм избрала да се изразявам чрез абстрактно изкуство, не търся вдъхновението отвън, а отвътре. Абстрактното изкуство е разказ на душата. Човек трябва да покаже себе си и емоциите си, без маска, и без да се страхува“, разкрива от къде черпи вдъхновение Ваня Дудоленска.

„Смятам, че картината може да оживее в едно пространство. Тя има пулс и живее собствен живот. Когато зрителят се свърже с нея, става магията. Всички мои картини носят частица от мен. Постоянно си имам временни любимци и предполагам, че емоциите, които изпитвам към момента ме свързват с определено платно, след което се сменят с друго. Както забелязвате през картините ми, в душата ми е цветно“, признава Дудоленска.

Редактор: Райна Аврамова