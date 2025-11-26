Капитанът на племето на Безименните Радостина избра да спаси себе си и да изпрати най-новото попълнение на Жълтите Траян на елиминации. Това се случи след седмия пореден племенен съвет за обитателите на Изолатора.

Симона Ръждавичка отпадна на крачка от финала в “Игри на волята” - коя беше нейната фатална грешка? (ВИДЕО)

Съревнованието за неприкосновеност постави двата отбора пред сериозно логическо препятствие. След впечатляващо представяне, компютърната специалистка Сапунджиева успя да надвие приключенеца Калин в решаващия рунд и да спаси Феномените от номинации.

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Поражението за Безименните означаваше нова среща край огъня с водещата Ралица Паскалева. Там гласовете се разделиха между новодошлия Траян и служебния лидер на племето Радостина. Равенство в гласовете постави състезателката по бикини фитнес пред дилема, като крайното ѝ решение бе да прати тенисиста на битка за спасение.

Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Утре на бойното поле в Дивия север предстои последната номинационна битка за сезона, след която ще станат ясни и първите финалисти в надпреварата.

Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 27 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

​

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова