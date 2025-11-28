В епизода на „Съдби на кръстопът“ тази събота ще ви припомним историята на семейство Димитрови, което живее в софийския квартал Надежда. Мила Димитрова и съпругът й Венцислав са щастливи и се грижат добре за своята дъщеря Виктория. Всичко е перфектно, но една неочаквана поява на стар приятел, разклаща из основи хармонията в семейството.

Оказва се, че Мила е имала връзка с този човек, точно преди да се роди Виктория. Венци не иска и за миг да допусне, че някой друг може да е баща на любимата му дъщеря, но биологичният тест за бащинство показва точно това. Ще успее ли съпругата да понесе последствията на своята грешка? Как ще излязат от кризата и ще успеят ли да докажат, че истинското семейство се крепи на нещо повече от общите гени?

Отговорите в „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова