Не трудности, а предизвикателства – така Светослав Миланов вижда моментите по пътя към върха. Той е изпълнителен директор и председател на УС на iBank от 2021 г. Казва, че попада уж случайно в банковата индустрия. Но пък е твърдо убеден, че случайности в живота няма, а по-скоро открива някаква ирония. Светослав завършва икономика на сигурността и отбраната, но още като студент разбира, че една специалност не му е достатъчна. Към онзи момент банковата материя не е интересна за него, но е силно привлечен от света на финансите. В началото на новото хилядолетие пазарът на труда е доста различен. Кадри почти няма, дигитализация – също. Първата си работа Светослав започва в банка като специалист по кредити на физически лица. Годината е 2003-та и съвпада с период на бурно развитие в сектора.

„Тогава като млад човек седиш и чакаш, гледаш аналоговия телефон, който е там с шайбата и се надяваш и си казваш дали ще ми звъннат, какво ще стане, дали писмото е получено. Усещаше се, че предстои бум. И тогава още след година и половина някъде, т.е. след няколко години бързо се случиха нещата, минах през доста длъжности, започвайки от най-ниското стъпало. След това да го надскочиш, тоя лимит зависи не само от тебе, но и зависи от стратегията на банката, от визията, от това дали шефът ти ще ти позволи, дали ще има инвестиция в технологии или не“, разказва банкерът.

Врати към банковия свят му отваря и образованието му от Софийска математическа гимназия. След няколко години в него обаче той осъзнава, че е достигнал границата на възможностите си и трябва да промени посоката. Пътят му в банковия сектор приключва през 2018-та, но едва 3 години по-късно получава предложение от iBank.

„И си дадох сметка, че това е една интересна възможност да приложа всичко това, което съм научил през годините, като знания, като умения на макс. Тоест няма да имам някакви ограничения, ще имам подкрепа това нещо да се случи, което беше мотивация да реша да пробвам…Цялата индустрия в момента въвежда роботи, за да автоматизира точно този нископроизводителен скучен и досаден труд, за да може да се освободи капацитет за по-важни творчески решения. Вече възниква въпросът по какъв начин твоята услуга ще задържи или твоето приложение ще задържи вниманието на потребител и дали той ще го ползва в сравнение с твоите конкуренти“, допълва Светослав Миланов.

Конкуренцията на пазара е жестока, затова и Светослав следва свои управленски принципи като постоянство, дисциплина и хъс за промени. На тези качества го учи и спортът, който му помага за ролята му в корпорацията. Извън банката той се занимава активно със спортно катерене и с маратонски бягания.

„Хобито ми е от две години някъде да участвам по маратони на класическа дистанция и това е нещо, което така ми дава възможност да изпитам волята си, да изпитам психиката си и да видя къде са ми границите, чисто физически и чисто психически. В спорт като катеренето там се изгражда доверие и когато двама или трима души в свръзка държат живота си в ръце и в крайна сметка там разчитат на връзката, която имат помежду си“, споделя предприемачът.

А доверието, вярва Светослав, е ключ към продуктивната работа.

„Ти можеш да имаш визия, можеш да имаш стратегия, но без някой да го приеме това при сърце и без да сте стигнали до идеята, че заедно може това нещо да се направи, нищо не става.“

Светослав обаче изповядва философията, че не всичко е на всяка цена.

„Хубаво е да се стремиш да бъдеш иновативен, хубаво е да се стремиш да бъдеш първи, но не на всяка цена. Има моменти, в които трябва да забавиш малко темпото, дори трябва да спреш. Не е срамно и да се откажеш.“

А на въпроса чувства ли се успял, отговаря:

„Чувствам се успял, защото се занимавам с това, което харесвам. То ми носи удоволствие. Ставам всяка сутрин, за да дойда, да се видя с екипа, с хората, да седнем, да видим докъде сме, какво се е случило, някакви новости, нещо да измислим, нещо да променим. Това ми дава удоволствие и след като ми дава удоволствие и съм намерил баланса, за който споменах, това за мен е достатъчно, да се приемам като успешен човек.“

Редактор: Райна Аврамова