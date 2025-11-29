Състезателката по бикини фитнес Радостина се спаси от участие в елиминационен сблъсък благодарение на специалния “Черен анулет”. Нейното място в елиминационния сблъсък следващата седмица ще заеме миньорът Теодор-Чикагото.

Напрегнат сблъсък определя последния финалист в “Игри на волята”

Денят за финалистите в надпреварата започва с първа индивидуална битка. Съревнованието изискваше търпение, хладнокръвие и спокойствие, а победата грабна приключенецът Мирослав, който успя да изпревари коалиционния си партньор Дино на финалната права. Триумфът му осигури имунитет на предстоящия съвет, за който сигурна номинация получи Николета, която загуби днешното изпитание.

По време на срещата около огъня женската коалиция наруши предварителната си уговорка и атакува стратега Алекс, докато той и най-довереният му човек Калин насочиха своя вот към Радостина.

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Опасността от участие в елиминационна битка накара фитнес състезателката да използва тайното си оръжие, наследено от Ръждавичка – “Черния анулет”, даващ ѝ право да промени взето решение в свой ущърб както намери за добре. Тя избра да изпрати колоритния миньор Теодор-Чикагото на свое място в битката за оцеляване, където той ще се изправи срещу стюардесата Николета и бившия му съплеменник Алекс.

Финалите в Дивия север продължават през следващата седмица, когато един воин ще напусне Арената завинаги.

Гледайте “Игри на волята” в понеделник, 1 декември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова