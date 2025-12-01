Комплексна и вълнуваща тройна битка ще определи първия елиминиран финалист в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След загуба в индивидуалното изпитание в събота, стюардесата Николета получи служебна номинация, докато бившите Феномени Алекс и Теодор-Чикагото бяха номинирани по време на племенния съвет на финалистите.

Освен на Арената, напрежението ще се покачи и в Резиденцията. Недоволни от приключенеца Мирослав, Дино и Траян ще протегнат ръка към съюзниците Калин и Алекс. Междувременно Радостина и Николета ще направят опит да привлекат на своя страна колоритния Теодор-Чикагото.

Какви обрати очакват финалистите? Коя коалиция ще вземе превес? И кой ще е първият елиминиран финалист?

