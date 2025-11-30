Десислава Сапунджиева напусна „Игри на волята“ на крачка от финала, след оспорвана елиминационна битка. Тя се изправи срещу Траян на Арената и се бори достойно, но бе затруднена при стрелбата с катапулт. Днес софтуерният инженер е в студиото на „Събуди се“, където разказва за подготовката си, емоциите на Арената и извън нея, и интересната си игра. Признава, че изпитва яд и съжаление, че не е успяла да стигне още по-напред, но на предишната битка получава контузия и изпитва силни болки в крака.

„Смятам, че това, което си изговори по мой адрес, аз никога не бих изразила по този начин. Мисля, че хората са влезли толкова навътре в играта, че са забравили човешкото в себе си. Има коалиции и стратегии, но е нормално да има и човешки отношения. Дълго време сме заедно, храним се на една маса, съжителстваме, затова ми се струва грозно тяхното отношение, въпреки че сме в различни коалиции. Не съм разочарована, защото хората, които говорят коментарите по мой адрес, не са важни за мен“, разкрива емоциите си Десислава.

Гледайки отстрани участничката смята, че коалицията й с д-р Пекин кара останалите да се настроят срещу нея. За нея Пекин е силна, притежава много качества и е стратег. Излишно е демонизирането й.

„Със сигурност на Арената се чувствах по-добре, но социалната игра ми повлия. От един момент нататък, социалната игра ме засегна емоционално“, признава Сапунджиева.

„Чикагото ми е един от фаворитите, но Калин също се представя много добре. Стискам им палци. Все още има шансове за жена победител. Радостина доста забогатя и може да стигне по-напред“, категорична е младата жена.

Десислава признава, че е станала по-силна и израства в Игрите. Физически все още се възстановява след травми, но скоро смята да се върне към спортуването.

Семейството и родителите й се гордеят с нея и от представянето й. Тя има силно емоционален разговор с тях, който може да чуете в подкаста тук. Сапунджиева не влиза в риалитито с цел победа, а за да научи още нещо ново. Близките й са тези, които най-много й липсват при изолацията, която налага този социален експеримент.

Редактор: Райна Аврамова