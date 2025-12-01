В епизода на „Съдби на кръстопът“ тази събота ще ви припомним историята на 17-годишната Катя, в чийто живот настъпва огромна промяна. Още преди да завърши единадесети клас, тя ражда син от своя приятел Сашо. Четири месеца след раждането, тийнейджърката все още не може да свикне с мисълта, че сега целият й живот трябва да се върти около малкия Росен.

Момичето е прекалено младо, за да осъзнае отговорностите на един пълноценен родител. Тя е оставила всички грижи за детето на майка си и на по-малката си сестра Христина. След като вижда, че младите не обръщат достатъчно внимание на детето си, младата баба решава да се обърне към Агенция „Социално Подпомагане”, отдел „Закрила на Детето” й подава сигнал, че внукът й Росен е в риск. След серия от перипетии, майка и дъщеря най-накрая разбират, че не могат една без друга.

Ще успеят ли наивното момиче и майка му да се измъкнат от кошмара, в който са попаднали? Отговорите в „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова