Тя премина през бурите тихо, упорито и със стиснати зъби. Николета Кръстева е определяна от зрителите като един от най-подценяваните, но и най-интересните участници. Бившата състезателка по плуване влиза в „След Игрите“ като човек, минал през най-много коалиции, през съмнения, страхове, битки, недоспиване, глад и едно голямо доказване пред самата себе си. Стюардеса, която е свикнала да държи посоката в небето, а в играта за първи път признава, че е губила собствената си такава, но и че точно това я е направило по-силна.

Какво означава да бъдеш „хаос и паника“ в игра, която изисква хладнокръвие? Николета разказва, че ѝ е липсвала самоувереността да взима решения сама, затова често е оставяла другите да диктуват посоката. „Наивността ми изигра лоша шега“, признава тя, но и добавя, че преживяването си е заслужавало, защото е открила много неща, върху които иска да работи.

Как преживя коментарите, че е била „слаб играч“ и „безлична“? Тя не избягва въпроса и отговаря честно - имало е дни, в които след излъчването на епизодите дори я е било страх да излезе навън. Не е успявала да прецени кой ѝ казва истината и кой не, а самотата понякога е била най-тежкият ѝ опонент. И тук тя добавя нещо изненадващо - иска да работи върху влиянието, което има върху хорското мнение, защото вярва, че може да бъде пример.

Какво не знаем за детството ѝ? Че майка ѝ я записва на плуване, защото Николета е имала страх от вода. Че първата година плаче, но после водата се превръща в нейна сила. Днес тя би участвала в триатлон или маратон в открити води. Любовта ѝ към пътуването я довежда до професията на стюардеса, в която се случва дори птици да влязат в двигателя на самолет, а тя да запази хладнокръвие.

Какво казва за връзката си? С приятеля си са заедно от 7 години, той я е запалил по фитнеса, а тя не крие, че не търси перфектен партньор, защото такъв няма. Но ревнувал ли е той от Калин? Николета не отрича, че отношенията им в играта са били забелязани, но подчертава: Калин е олицетворение на победител и пример за младите, а не романтичен интерес.

И за финал - суеверна ли е Николета? Оказва се, че преди година си е направила vision board и е познала, че ще бъде в синьото и жълтото племе и че цяло лято ще прекара в Дуранкулак. Случайност или не - тя вярва, че има още какво да покори и че тепърва започва да пише собствените си правила.

Защо се отказва от коалицията си с Ивайло и Кристиан? И дали наистина смята, че може да победи Ръждавичка в директна битка? Тя отговаря без увъртане и със смесица от самокритичност и увереност.

Редактор: Боряна Димитрова