В студиото на „На кафе“ гостуваха Николета и Деси Сапунджиева от „Игри на волята“. Пред Лора Капустина и Юлиан Константинов те разказаха повече за преживяванията си в най-екстремното риалити

Николета признава, че е искала да стигне до женски финал и споделя, че ще стиска палци на Радостина да успее.

Деси Сапунджиева, от своя страна, е на мнение, че чисто физически няма как да се съпоставя женската с мъжката сила. „Независимо дали носят тежки жилетки или не, мъжете са по-силния физически пол. По-трудно е за нас жените да се съревноваваме с тях.“

„Гледаме толкова сезони, в които се говори за жена победител. Жени финалисти е имало, но все нещо се случва. Може би сами се прецакваме с женските коалиции. Ако една жена играе с мъжете, навярно би имала по-голям шанс да стигне до финал. Женската коалиция определено може да ти изиграе лоша шега. Видяхме това и в предходния сезон. Видяхме го и сега. Някак не се получават нещата“, споделя Николета.

Сапунджиева признава, че за нея най-сложното в Игрите е именно социалната игра. „Относно глада в предаването – тежко е, но с него се свиква. Когато си на кофти локация дълго време, се чувстваш изнемощял и на Арената разчиташ единствено на адреналин.“

Николета, която прекарва доста време в Изолатора, признава, че мястото е ужасно. „Условията са най-гадни в Игрите, а след това е социалната игра. Те повлияват на изборите и на цялостното емоционално състояние на всеки играч. По този начин взимаш прибързани и необмислени решения. Влияе ти липсата на близките. Търсиш някой, който да почувстваш по-близък. Лично аз, ще стискам палци на двама човека. Единият е Радостина, с която извървяхме дълъг път заедно. Тя е последната останала жена и ми се иска да стигне по-напред. Но иначе вярвам, че истинският победител е Калин. Той има всички качества, за да бъде такъв.“

Деси Сапунджиева споделя, че ще стиска палци на Чикагото. „Той е страшно адаптивен. Просто прави нещата както трябва още от първия път. Без дори да се е подготвил. На 40 години да можеш да се справяш така добре в игрите и социално да си пълно перде е страхотно.“

След излизането си от формата първото, което Сапунджиева прави е да се обади на близките си, докато Николета влиза в първия магазин, за да се нахрани.

