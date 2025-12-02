Вечерта събра дарители, партньори, приемни родители, служители, деца и приятели на организацията, които вече три десетилетия и половина подкрепят нейната мисия – всяко дете да расте в сигурна и любяща семейна среда.

Събитието започна с вдъхновяващо видео-послание, в което участваха различни популярни личности, спортисти, артисти и певци. Водещ на събитието бе Атанас Стоянов, музикален директор и водещ в БГ Радио, който поведе гостите на едно емоционално пътуване през историята, развитието и човешките съдби, които са изградили Организацията.

Юбилейната вечер бе открита от Веселин Комитов, Председател на Управителния съвет на SOS Детски селища България. В обръщението си той подчерта значението на общността, изградена през годините: „Нашата мисия остава непроменена: децата да растат с обич, сигурност и увереност, че имат своето място в света. Благодаря на всички, които 35 години сте част от нашето голямо семейство.“

Сред специалните гости беше и легендата Красимир Балъков – посланик на добра воля на SOS Детски селища България. В своето слово той каза: “Още 93-та, преди това грандиозно първенство в САЩ станах посланик на добра воля, с много амбиция, с много желание, с много вяра, че мога да помогна и че ще помагам. Най-голямата награда е усмивката на едно дете, което вярва в себе си и не спира да мечтае”.

На сцената излезе и Виктория Димова от Габрово, представител на Младежкия съвет на SOS Детски селища Бългория, която говори за предизвикателствата и мечтите на младите хора, които излизат от грижата и проекта #YouthCan.

Рождиният ден бе изпълнен и с много емоционални, музикални моменти: Свилен Ноев (Остава), изпълни „Шоколад“, „Океан“ и още любими песни. Дичо вдигна залата с песента „Две следи”. Едно от децата в грижа, Мериам Станкова, развълнува публиката със своето изпълнение. Коцето Калки и съпругата му Мартина завършиха музикалната програма на празника с 30-минутен музикален сет.

Празникът завърши подобаващо с ефектна торта. „35 години история не се събират в една вечер, но се събират в едно чувство – чувството на принадлежност“, каза в края водещият Атанас Стоянов.

