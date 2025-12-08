-
Семейство Топ се изправя срещу Павлови в "Семейни войни"
-
Победа над Банкера в "Сделка или не"
-
Шеф Манчев спасява потъващ кораб в "Кошмари в кухнята"
-
Победителят Мирослав от “Игри на волята” 7: Посвещавам победата на жена си! (ВИДЕО)
-
Какво стои зад образа на Чикагото от “Игри на волята”? Какъв е той в истинския си живот? (ВИДЕО)
-
Алекс от “Игри на волята”: Мирослав е достоен победител! (ВИДЕО)
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник Крисия за преждевременното порастване.
Чанинг Тейтъм и Кирстен Дънст в рубриката на Стаси Айви.
Попитай Кито за семейните събирания.
Ванеса и Чефо от „Диви и красиви“, с които ще си говорим за приключения и ще играем куиз.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни