Димитър Живков - Живака създава спектакъла "Живак", вдъхновен от корените си. С него актьорът обикаля страната и пълни театралните зали. Включва се и в други инициативи, за които разказа в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

"Смехът е много бърз проводник към съзнанието и душите на хората. Те имат нужда от силна емоция, от онова особено чувство да ги изкара от комфортната им зона, дори да не си дават сметка за това. Хуморът може да ги зарадва, разтресе и развълнува”, казва актьорът.

"Сложно е да намерим забавното в собствената си трагедия. Когато се научим обаче, е много хубаво и зареждащо. През хумора можем да помогнем на някого и да го извадим от тежка ситуация", категоричен е той.

"Комедията ни задължава да сме още по-креативни. Публиката трудно може да бъде задоволена с евтини смешки, което за мен е летвата, с която трябва да се борим", допълва Живков.

