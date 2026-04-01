У нас от днес врати отвори паркът за мечки в Белица. Това означава едно – зимният сън е приключил и е време за обилна храна за животните. Доближени максимално близо до естествената си среда, мечките вече посрещат пролетта в тишината на Рила планина.

Всички мечки в Белица вече са будни, с изключение на една, която явно е превърнала съня в голяма наслада.

„Йета е една от нашите рекордьорки, обича да поспива. Горе-долу началото на ноември заспива, миналата година направи 166 дни сън”, разказа Никола Попкостадинов, ръководител на Парк за мечки – Белица.

Щом зимният сън приключи, мечките обикновено са много отслабнали. В първите будни дни те се хранят с марули и краставици. Женските с по половин чувал, а мъжките с по цял. Така в организма им влиза достатъчно вода за следващия етап от хранене.

Гордо и Флоренция са най-новите обитатели на парка. Те са пристигнали преди месец от Аржентина и постепенно свикват с обстановката. И двете мечки обожават водата и се къпят всеки ден въпреки понякога ниските температури.

Засега Гордо и Флоренция не живеят заедно. Разделени са от мрежа. Целта е да се съберат след време.

„Доста си ръмжат, не показват добри признаци на социализация, но се надявам към края на годината това да се промени”, добави Попкостадинов.

Освен Гордо, в парка има още няколко мечока с впечатляващото тегло от около 260 килограма. Тях и всички останали хората ще могат да посещават от днес, разбира се при спазване на всички важни правила.

