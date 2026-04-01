Какви са цените в магазините две седмици преди Великден?

Агнешкото

В месарски магазин в Благоевград плешката е 14,80 евро, а бутът - 16,50 евро. Търговците обаче правят уговорката, че е възможно поскъпване.

Зеленчуците

В Русе от сергията си Владимир споделя, че при внесените стоки отчита ръст на цените. „Пазарите много се свиха, защото цената е много непостоянна. Започваме все по-малко количества да зареждаме, защото и потреблението става все по-малко”, казва той.

Яйцата

От Съюза на птицевъдите посъветваха да бъдем внимателни при избора на яйца за празника. При тях цената не би трябвало да скочи.

Служебният земеделски министър Иван Христанов каза, че, ако цените преди Великден отбележат ръст, то това ще бъде спекулативно. „Не виждаме предпоставки за обща инфлация на хранителните продукти. Ако видим, че има увеличения на цените, ние ще знаем, че това не е заради икономически практики”, посочи той.

На форум „Да на българската храна” ресорният министър представи и резултати от кампанията „Чиста храна”. Той съобщи, че до момента са извършени над 1000 проверки, като са установени нарушения в Монтана, Хасково, Лесидрен, Плевен и в районите на Бургаско, Варненско и Костинброд.