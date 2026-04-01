Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря от продажба над 2,4 тона хранителни продукти при инспекция в склад за търговия на едро и хипермаркет в Хасково. Двата обекта са собственост на една и съща фирма, а проверките са установили сериозни нарушения, свързани с годността и проследимостта на стоките.

В склада инспекторите са открили 390 кг храни без идентификационна маркировка или с изтекъл срок на годност. Те са иззети и предадени за унищожаване.

Сериозно нарушение е констатирано и в хипермаркета на фирмата. Там проверяващите са установили замразяване на охладено пилешко месо след неговото транжиране – дейност, която е в пряко нарушение на европейските изисквания за безопасност. В резултат на това 2 тона замразено пилешко филе са поставени под възбрана и запечатани в хладилни камери. При проверката са намерени и още 76 кг масло без маркировка, които също са насочени за унищожаване.

Инспекторите подчертават, че в обектите са открити несъответствия в търговската документация и липса на пълна проследимост на хранителните суровини. На фирмата собственик ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

От БАБХ припомнят, че проверките са част от постоянния контрол за защита на здравето на потребителите. Само ден по-рано при подобна инспекция в Плевен беше затворен друг магазин, в който бяха открити над 2,4 тона месо и заготовки с нарушения.

