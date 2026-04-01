Правителството публикува текста на споразумението, подписано в Украйна между премиера Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски. От Министерския съвет уточняват: „Той не попада в приложното поле на Закона за международните договори на Република България, като не съдържа правнообвързващи ангажименти, а възможности за допълнително развитие на съвместни отбранителни способности. Изпълнението на конкретните мерки остава зависимо от текущото национално законодателство и съответните решения на парламента”.

Вижте какво гласи документът:

В началото на редовното правителствено заседание служебният премиер Андрей Гюров не говори конкретно за подписания документ в Украйна и критиките към него, но акцентира върху атаките по думите му към правителството.

„Няма съмнение, че служебното правителство в последните дни устоява на атаки. Те звучат като предизборна кампания, макар че ние не участваме в избори, нямаме партии, не издигаме кандидати. Атаките съвпаднаха с разследванията и арестите за купуване на гласове, както и с обявяването на цялостен пакет с мерки срещу повишението на цените”, заяви Андрей Гюров.

Спорът за Украйна провали извънредното заседание на парламента

Според правителството споразумението с Украйна не съдържа правнообвъзрващи ангажименти и не попада в обхвата на Виенската конвенция. Според документа България ще продължи да поддържа Украйна по пътя ѝ към ЕС и НАТО, а двете страни ще развиват политическото и военно сътрудничество. Уточнява се, че България и Украйна планират увеличаване на производствения капацитет за оръжия и боеприпаси. В рамките на споразумението се акцентира и върху обмена на технологии и иновации, особено в сферата на безпилотните системи. Част от темите бяха коментирани и в Киев по време на подписването на документа.

„Подписването на такъв документ няма нужда от решение на НС, защото това е политически акт”, категоричен беше служебният премиер в понеделник.

Сергей Игнатов: Съчиняват се небивалици за протокола за Болградската гимназия, който подписах в Киев

В документа е записано още, че България ще продължи да подкрепя Украйна с хуманитарна помощ, говори се за важността на Вертикалния газов коридор, както и сигурността в Черно море. Заради подписан документ в Украйна за изучаването на български език в Болградската гимназия, образователният министър внесе уточнение. Причината са разпространени фалшиви новини.

„Болградкста гимназия е може би един от най-скъпите спомени за всеки българин от времето на Възраждането. Тя е създадена със средства, събрани от родолюбиви българи и голяма част от елита на българските интелектуалци и революционери са завършили своето образование там. По време на нашето посещение в Киев с министъра на образованието и науката на Украйна подписахме двустранен протокол, който гарантира по-нататъшното преподаване на български език, география и история в тази гимназия от 1 до 12 клас. В протокола по никакъв начин не се споменава съкращаване на часовете или намаляване на срока на обучение", заяви Сергей Игнатов.