Мнозина започнаха да съчиняват небивалици за събития, в които аз не просто съм присъствал като очевидец, а съм участник в тях. Това каза пред журналисти служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов по повод подписания от него в Киев протокол, засягащ преподаването на български език, история, география и български обичаи в Болградската гимназия в област Одеса.

"Болградкста гимназия е може би един от най-скъпите спомени за всеки българин от времето на Възраждането. Тя е създадена със средства, събрани от родолюбиви българи и голяма част от елита на българските интелектуалци и революционери са завършили своето образование там. По време на нашето посещение в Киев с министъра на образованието и науката на Украйна подписахме двустранен протокол, който гарантира по-нататъшното преподаване на български език, география и история в тази гимназия от 1 до 12 клас. В протокола по никакъв начин не се споменава съкращаване на часовете или намаляване на срока на обучение", заяви Игнатов.

Той каза още, че целият текст на протокола ще бъде качен на сайта на МОН, като четвърта точка засяга финансовите ангажименти на българската страна. "Ние се ангажираме с подготовката на учителите по български език, снабдяването на децата там с учебници, организирането на различни активности, които дават възможност на тези ученици да усвояват по-добре българския език", подчерта ресорният министър.

Протоколът предвижда още победителят в общоукраинската олимпиада по български език след това да продължи да учи за сметка на българската държава у нас и да получи своята бакалавърска и магистърска степен. "Не зная друга държава в Европа, която да прави толкова много за българската диаспора на своята територия", посочи образователният министър.

Игнатов коментира и предложението 20 април да стане официален празник. "На миналия Министерски съвет аз поставих въпроса да започнем стъпки 20 април да стане официален празник на България. Не сме говорили за друг празник. Това предложение ще продължа да го правя и след като напусна поста министър на образованието", поясни той.

