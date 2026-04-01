Експертът коментира и дали има опасност от мигрантска вълна
Важен въпрос за България във връзка с кризата с Близкия изток е можем и искаме ли да откажем молба за помощ от страна на натовска държава, каквато е САЩ, по отношение на войната с Иран? Това е политическо решение. В крайна сметка трябва да имаме експертиза с оценка за риска за нашата страна. За да достигне до нас иранска ракета, тя трябва да премине през Гърция или Турция. Това не се случва. Така че рискът за България е много малък. Това каза експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
По негови думи щетите, които ще нанесем с крайна позиция спрямо САЩ, са неоснователни.
МВнР: Иран изпрати нота заради американските самолети на летището, но няма повод за тревога
В Европа на много места има американски самолети, включително и цистерни, посочи още той.
Експертът потвърди, че при такива конфликти има риск от мигрантска вълна, но ситуацията с Иран този път е по-различна – такава не се наблюдава. Въпреки това той беше категоричен, че трябва да поддържаме нивото на сигурност по турската граница.
Редактор: Цветина Петрова
