Андрей Гюров и Илияна Йотова проведоха отделни срещи с посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

На срещата на служебния премиер с американския представител бяха обсъдени възможностите за ускорено развитие на Вертикалния газов коридор като ключов елемент от енергийната и икономическата сигурност в Югоизточна Европа. По време на разговора беше подчертано значението на коридора, свързващ Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна, за диверсификацията на енергийните доставки, повишаването на пазарната ликвидност и засилването на трансатлантическото сътрудничество, включително чрез увеличен достъп до втечнен природен газ от САЩ.

Двете страни обсъдиха и възможностите за разширяване на коридора отвъд диверсификацията на газовите доставки – към ядрена енергетика, сигурни вериги за доставки, дигитална инфраструктура и технологии, в рамките на инициативата Pax Silica. България заяви готовност да играе активна роля като регионална платформа за развитие на стратегическа инфраструктура и за подкрепа на възстановяването на Украйна чрез логистични и инвестиционни връзки в Черноморския регион. Беше отбелязан напредъкът в диалога между българските институции и американската страна, включително проведените разговори с глобалния координатор по енергетика на САЩ, насочени към засилване на енергийното партньорство и сигурността на доставките. Срещата потвърди общата ангажираност на България и САЩ към изграждането на устойчиви, диверсифицирани и сигурни икономически и енергийни връзки в региона.

По време на срещата на Илияна Йотова с Кимбърли Гилфойл президентът посочи, че България има потенциала и амбицията да работи активно за енергийната сигурност на Югоизточна Европа, която придобива особена важност в условията на глобални кризи.

Снимка: Президенството

Акцент в разговора беше енергийната диверсификация на региона и реализацията на Вертикалния газов коридор, който свързва Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Увеличаването на количествата втечнен газ на САЩ към Гърция и достъпът, който България има до гръцките терминали, дават възможност България да се утвърди като незаобиколим фактор за енергийната диверсификация на региона и цяла Европа, подчерта президентът. Илияна Йотова заяви, че развитието на Коридор №8, свързващ Адриатическо море с Черно море, ще допринесе за транспортната свързаност и ще има икономически ползи за Балканите. Държавният глава изтъкна и необходимостта от подобряване на транспортните връзки по направление Север-Юг, включително чрез изграждането на още мостови съоръжения между България и Румъния. Президентът и посланикът обсъдиха и теми, свързани със сътрудничеството в сферата на отбраната, иновациите и високите технологии.

Редактор: Цветина Петрова