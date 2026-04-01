МВР разкри сериозни нарушения при специализирана операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. И. д. главен секретар Георги Кандев обяви във Facebook, че при акция на територията на област Плевен са открити доказателства за организирани практики за незаконно влияние върху вота.

„След проведена специализирана операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите на територията на област Плевен, бяха разкрити сериозни нарушения. Открихме множество списъци с имена и посочени суми срещу тях, което сочи към организирани практики за незаконно влияние върху вота. Иззети са над 60 000 евро, както и незаконни оръжия. Задържани са 16 лица. Образувани са 18 досъдебни производства. Работата по случая продължава”, гласи съобщението на Кандев.

Междувременно петима бяха задържани в Шуменско по време на специализирана полицейска операция, свързана с купуването на гласове. Образувани са седем производства за предлагане на имотни облаги с цел упражняване на вот, съобщиха от пресцентъра на полицията.

В каолиновското село Тодор Икономово са претърсени шест адреса, като са задържани петима души. Намерени и иззети са два тефтера с имена и парични суми, мобилни телефони и общо 241 броя фалшиви банкноти с номинал 50 и 100 евро.

В град Върбица е извършена проверка в търговски обект в кв. „Трошка“. Там намерили иззели тетрадка с ръкописно изписани лични данни и суми. Собственикът на обекта - 63-годишен мъж с криминални прояви, е отведен за разпити. В община Каспичан при условията на неотложност след сигнал за незаконна продажба на акцизни стоки и наличие на списъци за изборна търговия били проверени магазини в селата Марково и Косово.

Иззети са два тефтера с данни, които биха могли да са свързани с предстоящия вот. Към момента продължават разпитите на свидетели и анализирането на иззетите веществени доказателства под надзора на прокуратурата.

Редактор: Мария Барабашка