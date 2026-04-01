Министерството на младежта и спорта награди с парични премии младите ни таланти в леката атлетика Божидар Саръбоюков и Александра Начева за представянето им на Световното първенство в зала в Полша.

Бронзовият медалист в скока на дължина Саръбоюков получава 15 000 евро, а Начева, която се завърна след тежка контузия с осмо място в тройния скок, е наградена с 5100 евро. С парични премии са отличени и треньорите на двамата състезатели Димитър Карамфилов и Стойко Цонов.

Наградите са отпуснати от министъра на младежта и спорта за постигнати изключителни спортни резултати.

