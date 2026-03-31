В последните седмици българският биатлон отчете поредица от исторически успехи. по този повод олимпийската ни медалистка Лора Христова и световният шампион при младежите Георги Джоргов бяха отличени с парични премии и признания за постиженията си на международната сцена.

Българската федерация по биатлон награди Лора Христова с премия от 20 000 евро за бронзовия ѝ медал от Олимпиадата в Милано Кортина. Президентът на централата Атанас Фурнаджиев връчи чека на биатлонистката, заедно с ключовете за чисто нов автомобил, осигурен от „Мото Пфое”. Христова получи и значката за „Спортист на месеца” за постижението си през февруари. За спортист на месеца беше обявен и другият ни бронзов олимпийски медалист – Тервел Замфиров.

Лора Христова: Мечтите ми стигат до сребро и злато

„Лора постигна огромен успех на една крехка възраст, пожелаваме ѝ още много медали, отличия и награди. Вярваме, че постигнатото на Олимпиадата ще увлече много деца за спорта и по-специално за биатлона”, заяви президентът на федерацията ни по биатлон Атанас Фурнаджиев.

Генералният секретар Борислав Панков припомни, че успехите на Христова са част от възхода на едно цяло поколение. Наред с третия олимпийски медал в историята на този спорт, българският биатлон записа още две класирания в Топ 10 на Игрите в Милано Кортина, първа световна титла при младежите чрез Джоргов, два подиума на Милена Тодорова в стартовете за Световната купа, световни титли при девойките в летните стартове и редица призови класирания в елитни състезания.

„Благодаря от сърце на Българската федерация, на г-н Фурнаджиев и на целия екип – треньори, ваксмайстори, специалисти, които стоят зад този успех. Този медал ми беше мечта и сега съм още по-мотивирана за успехи и в бъдеще. Надявам се отличието от Олимпиадата да запали искрата в децата и те да повярват, че всичко е възможно”, сподели Христова.

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев връчи парична премия в размер на 15 000 евро на младия български биатлонист Георги Джоргов. Наградата се отпуска съгласно Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати.

Преди по-малко от месец талантливият състезател записа изключително представяне на Световното първенство за юноши до 19 години в Арбер, Германия. Джоргов завоюва златен медал в масовия старт на 12 км и добави бронзово отличие в индивидуалната дисциплина на 12,5 км.

Георги Джоргов стана световен шампион в масовия старт на първенството по биатлон за юноши

„Георги, ти си пример за упоритост, дисциплина и отдаденост. Успехите ти са повод за гордост и доказват, че България има бъдеще в биатлона”, заяви министър Илиев по време на церемонията. Той изрази благодарност към екипа на Българската федерация по биатлон, Община Сапарева баня и треньорския щаб за професионализма и постоянната подкрепа към младия спортист.

На официалната среща присъстваха още кметът на Сапарева баня Калин Гелев и генералният секретар на Българската федерация по биатлон Борислав Панков.

