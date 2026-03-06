Българинът Георги Джоргов спечели титлата в масовия старт на 12 километра за юноши до 19 години. Така той заслужи втори медал на Световното първенство по биатлон до 19 и до 21 години в Арбер, Германия. Преди седмица състезателят стана бронзов медалист в индивидуалната надпревара на 12.5 километра.

Джоргов пропусна една мишена в стрелбата и завърши с време 36:16.4 минути, изпреварвайки Рихардс Лозберс с 10.8 секунди. Латвиецът победи украинеца Тарас Тарасюк и Джоргов в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра, но днес допусна седем грешки в стрелбата и остана втори. За него това е трето отличие, след като беше сребърен медалист и в спринта на 7.5 км. Третото място остана за финландеца Туомас Латвалахти, който направи три грешки в стрелбата и завърши с 16 секунди зад 18-годишния българин.

България изпраща 12 състезатели на Световното първенство по биатлон за юноши

На световните финали в дисциплината се включват 60 състезатели, а днес трима не финишираха. Един от тях е дисквалифицираният българин Николай Николов, който допусна 12 грешки в стрелбата. По-рано днес се проведоха още три масови старта за младежи до 21 години, девойки до 19 и до 21 години.

При младежите Георги Наумов е 19-и с две пропуснати мишени, а Веселин Белчински - 53-и с пет. Златното отличие взе Каспер Калкенберг (Норвегия) с две грешки и време 31:15.4 минути.

При девойките до 19 години в масовия старт на 9 км Никол Кленовска е 53-а с осем грешки, а Райа Аджамова не завърши, след като пропусна осем пъти в първите си три стрелби. При 21-годишните в същата дисциплина Биляна Чавдарова се класира 33-а с два пропуска, а Ирина Георгиева е 39-а с пет.

Световното първенство продължава в събота и в неделя с щафетите за юноши и девойки до 19 и до 21 години.

