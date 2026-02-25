Българската федерация по биатлон изпраща 12 състезатели на Световното първенство в Арбер, Германия. Шампионатът за младежи, юноши и девойки започва в събота с индивидуалните стартове и ще продължи до 8 март.

Състезанията събират най-добрите на планетата при подрастващите, които ще спорят за отличията в две възрастови групи - до 19 и до 21 години.

Състезателите, които ще представят България на Световното младежко първенство в Арбер, са:

► Юноши до 19 години: Георги Джоргов (Сапарева баня), Николай Николов (Сапарева баня), Мартин Христов (Аякс Троян), Андрей Ночев (Аякс Троян)

► Девойки до 19 години: Рая Аджамова (Аякс Троян), Никол Кленовска (Банско 2019), Десислава Минчева (Сапарева баня), Никол Петкова (Амбарица Троян)

► Младежи до 21 години: Георги Наумов (Сапарева баня, в момента НСА), Веселин Белчински (Сапарева баня)

► Девойки до 21 години: Биляна Чавдарова (Стамболово, в момента НСА), Ирина Георгиева (Аякс Троян, в момента НСА)

Младите национали ще бъдат водени от треньорите Илиян Пенев, Димчо Мицов и Иван Баряков с ваксмайстор Петър Петров, съобщават от федерацията.

Това ще бъде последното първенство, на което двете възрастови групи ще стартират отделно, тъй като от 2027 г. Международния съюз по биатлон (IBU) взе решение да остави единствено категорията до 21 години.

Редактор: Цветина Петкова