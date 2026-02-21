Българските състезателки Лора Христова и Милена Тодорова завършиха на 14 и 20 място в масовия старт на 12.5 км на Зимните игри в Милано/Кортина. За пръв път две нашенки стартираха в това състезание - съответно с първо и девето участие в такъв вид ски надпревара.

Лора Христова стартира с номер 6 заради бронзовия си медал, а Милена Тодорова е с номер 19. Общо 30 жени попаднаха в стартовия списък за 12,5-километровото трасе. Златният медал спечели французойката Осеан Мишлон, със среброто се окичи сънародничката ѝ Джулия Симон, а бронзът отиде при чехкинята Тереза Воборникова.

Христова коментира двете си грешки в стрелбата, които костваха втори медал от Игрите.

„Беше много вълнуващо през цялото време. Движех се напред и беше голяма емоция за мен. Бях изморена физически при последната стрелба и сбърках два пъти, което е много. Радвам се, че се представих добре. Щастлива съм със стрелбата си. Не се притеснявам преди нея, защото съм в свой собствен розов балон. Надявам се за следващите Игри да сме в пълен състав на масовия старт. Благодаря за подкрепата на всички българи“, коментира тя.

Всички участнички стартираха едновременно и водиха драматична борба през цялото състезание. Битката за медалите се реши в последните километри и на стрелбището. Лора Христова направи само две грешки в стрелбата, като дълго време се движеше трета.

Очакванията масовият старт да предложи високо темпо и напрегнати моменти, като опитът и издръжливостта да бъдат ключови фактори за успех, напълно се оправдаха.

Милена Тодорова пък коментира, че днес състезанието е било тежко заради снеговалежа, но подчерта, че е било много хубава и динамична надпревара:

„Беше доста тежко състезание. Имаше снеговалеж и беше по-трудно. Много хубаво и динамично състезание. Така се получи заради голямо напрежение при последната стрелба. От миналата година нещата, които ми се случват само ме радват. Радвам се, че може да се боря за тези позиции. С оглед на случилото се преди Игрите – бях по-емоционална, но след разговор с треньора ми – мисля, че постигнах оптимално класиране“, категорична беше Тодорова.

Припомняме, че на 11 февруари Лора Христова донесе втори бронзов медал за България от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като направи безгрешна стрелба в индивидуалния старт на 15 км. 22-годишната българка показа изключителна концентрация на рубежа и стабилно представяне по трасето, което ѝ осигури място на почетната стълбичка.

На 14 февруари в спринта на 7.5 километра - Милена Тодорова зае 4-тото място, Лора Христова остана 11-а.

На 15 февруари Лора Христова завърши на 7 място в преследването в биатлона на Зимните олимпийски игри. След бронза в индивидуалното и 11-то място в спринта, 22-годишната биатлонистка постигна нов успех в преследването на 10 км в Антерселва.

Днес имаше още едно българско участие - става въпрос за ски бегача Даниел Пешков, който се включи в масовия старт на 50 км класически стил. Пешков бе със стартов номер 56, а завърши 42-ри.

