Лора Христова завърши на 7 място в преследването в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. След бронза в индивидуалното и 11-то място в спринта, днес 22-годишната биатлонистка постигна нов успех в преследването на 10 км в Антерселв.

Христова не сбърка в нито една от 20-те си стрелби на огневия рубеж, като можеше да финишира и шеста, но беше изпреварена от германката Франциска Пройс.

Милена Тодорова си нареди на 14-а позиция. Състезателката от Троян направи общо три пропуска при стрелбата.

И двете ни състезателки ще карат в масовия старт на 12.5 км, който е насрочен за събота, 21 февруари.

Победителка в преследването стана представителката на домакините Лиза Витоци.

