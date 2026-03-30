Лора Христова сподели, че посрещането в препълнената зала в Троян я е просълзило повече, отколкото моментът, в който е стояла на олимпийската стълбичка. Пред журналисти биатлонистката заяви, че мечтите ѝ вече „стигат до сребро и злато” и изрази благодарност към своите съграждани и първия си треньор за дългогодишната подкрепа. Тя подчерта, че община Троян винаги е стояла зад гърба ѝ и ѝ е давала възможност да се развива.

Христова не скри вълнението си от топлото посрещане в родния си град. „Честно казано, това посрещане просълзи очите ми повече, отколкото когато бях на стълбичката, връчвайки ми олимпийския медал”, призна тя. Спортистката допълни, че е почувствала огромна гордост и благодарност към всички, които са я подкрепяли през годините. Към децата, дошли да я видят, тя се обърна с думите: „Да преследват мечтите си, защото всеки един от тях може да постигне толкова големи успехи, а дори и повече”.

Лора Христова: Гордост е да представям България на Олимпиада и съм щастлива, че спечелих медал

Биатлонистката припомни ключовата роля на своя първи треньор за нейната кариера. „Разбира се, от него тръгна този пламък в мен и любов към биатлона. Има огромен принос за това нещо”, заяви Христова. Като един от най-ярките си спомени от детството тя посочи моментите, в които е карала ски на местния стадион в Троян след обилни снеговалежи.

Лора Христова изрази надежда, че нейните резултати ще допринесат за подобряване на условията за подготовка в страната. „Искрено се надявам този резултат да подсигури осигуряването на спортни бази в България, защото тук имаме възможност на страхотни места да се подготвяме и да стоим повече време вкъщи”, отбеляза тя. Относно Италия, където спечели медала, спортистката сподели, че държавата заема „много специално място” в сърцето ѝ след многобройните лагери и постигнатия успех.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка