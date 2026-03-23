Гордост е да мога да представя България на най-големия спортен форум - Олимпийски игри, и съм щастлива, че успях да завоювам медал. Това заяви биатлонистката Лора Христова.

Прибирането ѝ в България е значително по-късно от края на Игрите, тъй като тя продължи участието си директно в Световните купи по биатлон, които приключиха преди ден.

В Милано-Кортина 22-годишната Христова спечели бронзов медал в класическата индивидуална дисциплина. Тя завърши Олимпийските игри като състезателката с най-висока точност в стрелбата.

Нейното представяне беше историческо за българския биатлон, като Лора беше обявена и за „Най-голямата изненада“ на Игрите след гласуване на феновете.

„Чувствам се добре. Свършиха всички стартове, мога да се отдам на почивка и емоции. Много съм щастлива, когато видях колко много хора ме чакат”, заяви Христова пред журналисти на летище „Васил Левски" в София.

От последното място в Пекин преди 4 години до третото място на последната Олимпиада пътят е тежък и дълъг, но трябва постоянство, казва спортистката.

Тя изрази надежда, че условията за тренировки у нас ще се подобряват.

