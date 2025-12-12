Разглезено момиче вгорчава живота на майка си в „Съдби на кръстопът“

Лиляна Георгиева живее заедно с 13-годишната си дъщеря Велина. Откакто бащата на Велина изоставя семейството, момичето е непрекъснато глезено от майка си, което превръща тийнейджърката в завършен егоист. Отношенията между майка и дъщеря се изострят, когато новият приятел на Лиляна,Теодор, се нанася да живее при тях заедно със сина си Николай. Велина се чувства застрашена от новодошлите и прави всичко възможно да ги изгони. След поредица от неприятни случки, Теодор взима съдбоносното решение й слага край на връзката им, като се изнася със сина си. 37-годишната Лиляна е готова да се наложи над дъщеря си и така да си върне доверието на приятеля си.

Редактор: Райна Аврамова