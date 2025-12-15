София Бобчева – кога мързелът може да се окаже плюс?

В рубриката „Попитай Кито“ ще си говорим за коледните подаръци.

Среща на Стаси Айви с холивудската актриса Робин Райт.

С Ники и Влади Априлови ще си говорим за предстоящия концерт, „Като лъвовете“ и ще играем куиз.

Редактор: Боряна Димитрова