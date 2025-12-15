-
„Пресечна точка”: За консултациите на президента с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ и за Закона за удължаване на бюджета за 2025 година
В „Твоят ден” на 16 декември ще видите
Задружкови срещу Акулови в "Семейни войни"
Отлична игра в "Сделка или не"
„Събуди се“: На прага на еврото, оставка и избори на хоризонта. Кой ще управлява държавата?
Женската сила в „Игри на волята“ Ръждавичка, Радостина и Николета за победите и загубите на Арената
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
София Бобчева – кога мързелът може да се окаже плюс?
В рубриката „Попитай Кито“ ще си говорим за коледните подаръци.
Среща на Стаси Айви с холивудската актриса Робин Райт.
С Ники и Влади Априлови ще си говорим за предстоящия концерт, „Като лъвовете“ и ще играем куиз.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.
