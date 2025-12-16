Историята в документалното риалити тази събота от 17.00 ч. по NOVA

Епизодът от специалната селекция на документалното риалити “Съдби на кръстопът” в съботния следобед по NOVA ще разкаже отново историята за едно семейство, чийто живот преобръща дълбоко пазена тайна. Именно заради тази загадка баща изчезва мистериозно в деня, който се ражда синът му. 

Колко далеч можем да избягаме от истината? Отговорите гледайте отново в епизода от специалната селекция на “Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

 

Редактор: Боряна Димитрова

