„Пресечна точка”: За машинния вот на предсрочните избори и за надеждите за примирие в Украйна
Шанс за печалба в "Сделка или не"
Циркаджийски срещу Акулови в "Семейни войни"
„Пресечна точка”: За консултациите на президента с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ и за Закона за удължаване на бюджета за 2025 година
В „Твоят ден” на 16 декември ще видите
„На кафе“ със София Бобчева, холивудската актриса Робин Райт, Ники и Влади Априлови
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Деси Слава с лична мисия срещу домашното насилие.
Специална среща с последната жена, оцеляла в „Игри на волята“, Радостина.
Джуджи ще разкаже вълнуващата история за призрачен кораб, който плавал без екипаж 38 години.
Ники Станоев с най-забавните видеа от социалните мрежи.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
