„Пресечна точка”: За скандалите в парламента и за скритите камери в столично училище
В „Челюсти” на 18 декември ще видите
"Съдебен спор" поднася изненада на зрителите на NOVA
Най-силната жена в сезон 7 на „Игри на волята“ – Радостина: Борбеният ми дух надви всички изпитания
Котаците срещу Акулови в "Семейни войни"
„Пресечна точка”: За машинния вот на предсрочните избори и за надеждите за примирие в Украйна
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
Как Индия промени Владо Михайлов?
Катя Антонова – за феята Ванилия и ролята на семейството.
Георги Стойчев-Шопа и Невяна Владинова пред Бети – за любовта, която пламна между тях.
И много коледно настроение с Роксана.
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
