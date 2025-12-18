-
„Пресечна точка”: За охраната на депутатите от НСО и за гъвкавото работно време на родителите
-
„Ничия земя“: Непознатият Васил Найденов
-
На крилете на любовта: Как ще прекара празниците най-новата светска двойка Георги Стойчев-Шопа и Невяна Владинова?
-
Рискова игра в "Сделка или не"
-
Петкови предизвикват Акулови в "Семейни войни"
-
Приказно шато с разочароващо меню в „Кошмари в кухнята“
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
Калин Великолепни след „Игри на волята“.
Луиза Григорова-Макариев и Цветина Петрова – за свободната воля.
Празнични визии в „Пътят на красотата с Ина“.
История, вдъхновена от плетивата, в „Хвърчащите хора“.
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.
