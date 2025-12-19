Той приемаше всяка ситуация в „Игри на волята“ с усмивка. Дори на финала, когато изгуби последната битка, я посрещна с усмивка на лице. Калин гостува в студиото на „На кафе“, където разказа защо е решил да се впусне в екстремното риалити, подготвял ли се е специално за игрите, какво го е превърнало в любимец на дамите в формата и с кои от участниците ще продължи отношенията си и в живота.

„Миро се справи много добре в битката и ме победи честно и почтено. Накрая вече бях много изморен емоционално и психически. Това много ми повлия. Някои хора ме питат защо съм паднал и не вярват, че съм се пуснал на Миро и така нататък. Отговарям им, че просто се изморих и силите не ми достигнаха. Но никой не ми вярва. Когато бях на Резиденцията, успявах да тренирам всеки ден и да поддържам някаква форма. Но на Изолатора просто заседнах на едно място. Там просто седиш по цял ден. Нито тренираш, нито нищо. Извършваш някаква физическа активност само на Арената. Пазиш си силите само за битките”, споделя Калин.

Заради спокойствието, което излъчва в Игрите, Калин е много харесван от женската част от участничките във формата. Признава, че мъжките приятелства, които е изградил във формата, са продължили и в живота извън предаването. Особено близки са с Алекс и Иво, както и с Лапунов.

„Преди да вляза в „Игри на волята“ отидох при нашите, за да им кажа, че ще участвам в риалити формата. Баша ми е работил малко за телевизия и знае за какво става въпрос. Каза ми, че съм луд. Майка ми също. Но им казах, че сега ми е моментът и искам да се впусна в това приключение. В началото бяха скептични, но сега се кефят.“

Калин признава, че изобщо не е се подготвял за Игрите. Две седмици преди да влезе в предаването, леко зачестява тренировките, които си прави по принцип. Изобщо не е гледал как се редят пъзели, нито има някаква представа от локациите, в които ще попадне впоследствие. Било е ново и непознато преживяване за него. „Моите тренировки не са нещо особено. Ходя на лостове и бягам, но извършвам тези дейности във всякакви атмосферни условия. Дори и зимата на -20 градуса – това те калява. По този начин ставаш комплексен играч.“

„Изкарах един пещерен курс и си представях точно влизане в пещери със стълбички. Хората, при които карах курса, организираха експедиции. В тях се стои няколко дена в пещерата и се спускаш много надолу. Стояли сме 8 дни в пещера. Носиш си храна и така. Бях на една експедиция във Хърватия в една пещера под 1000 метра. Имахме 2 км въжета, храна, вода, тенджери, карабинери, железа. Беше голямо предизвикателство. Бяхме разпределени по групи, а аз попаднах в последната, която трябваше да извади всичко останало след експедицията от пещерата. От най-дънните отвеси на пещерата. Реших, че съм много як и взех една много тежка торба. Обаче това ми излезе през носа. Това са 1000 метра, през които трябва да излезеш през абсолютна вертикала на 4 градуса.“

А повече за страстта на семейството на Калин към екстремните спортове и много щури и забавни истории от детството му, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова