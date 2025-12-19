-
Калин: Миро спечели „Игри на волята“ напълно заслужено
-
„Автори на чудеса“ в „Темата на NOVA“
-
Великови срещу Петкови в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: За охраната на депутатите от НСО и за гъвкавото работно време на родителите
-
„На кафе“ с Калин от „Игри на волята“, Луиза Григорова-Макариев и Цветина Петрова
-
„Ничия земя“: Непознатият Васил Найденов
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Изабел Овчарова-Изи: как нуждата от истински разговор, стана нейна кауза?
Специална среща на Елизабет Методиева със Зуека в Испания.
Владо Михайлов ще разкаже как го промени пътуването му до Индия.
Двете лица на Коледа и как да не прегорим в подготовката за празничния маратон с психотерапевта Димитрина Митрева.
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.
