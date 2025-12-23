Непланирано посещение от вицепрезидента на САЩ вдига участъка под тревога. Тайните служби възлагат на полицай Нолън и полицай Бишъп да проверят данни за заплаха срещу вицепрезидента, а останалите от екипа се опитват да поддържат реда и сигурността по улиците по време на посещението му.

На полицията е възложена отговорната задача да осигури безопасното преминаване на кортежа на висшите държавни служители, което рефлектира на трафика по улиците създавайки голямо задръстване.

Луси има инцидент с игла и трябва да отиде в болницата с Тим. Междувременно Талия и Нолън стават свидетели на извършващ се обир и искат помощ от полицията, която е заета с безопасността на вицепрезидента.

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ този вторник от 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова