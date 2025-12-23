Продължаваме с благотворителната инициатива "Българската Коледа", чиято кулминация ще бъде на 25-ти декември. Концертът в Народния театър ще може да проследите на живо в ефира на NOVA. 23 години кампанията помага на нуждаещи се деца и на клиники в страната, дарявайки високо-технологична апаратура. Университетската болница "Лозенец" в София вече получи най-модерния неонатален респиратор. Как "Българската Коледа" е помогнала на лекарите в грижата им за най-малките пациенти? Следва специално интервю с началника на неонатологичното отделение в болница "Лозенец" - д-р Щерю Бояджиев. Той разказва, че прекрачва прага на болницата през 2017 година и е силно впечатлен от нивото на отделението по Неонатология. Отделението разполага с висок клас апаратура, мониториг и интензивен сектор, постинтензивен сектор, както и стаи за нормални раждания. В тях има възможност майката да роди на място и бебето да бъде реанимирано. По това време докторът работи извън страната, но след като вижда възможностите, решава да се върне и да започне работа като неонатолог в болница „Лозенец“.

„Това е причината да се завърна и да започна работа в страната ни. В болница „Лозенец“ иновациите постоянно са на дневен ред и се стремим да сме в крак с тях и да ги следваме. За доста години внедрихме доста апаратура. Иновациите в медицината са навсякъде по света и някъде се случват по-лесно, а на други места по-трудно. 10% от всички новородени бебета се раждат недоносени, като една част от тях са екстремно недоносени под 1 кг. , а други стигат до 36 седмица. Процентът на недоносени бебета в България е малко по-висок от този в развитите страни. Отделението но пеонатология в болница „Лозенец“ е от второ ниво на компетенция, което означава, че се грижим за недоносени от 28 седмица. Нивото на грижи зависи от състоянието на бебето. Често имат нужда от интензивни грижи, адекватна апаратура, която да подпомогне дишането и осигуряваща нормален топлинен комфорт. Необходим е персонал, който да може да се грижи за тези деца. Добре оборудвани сме и сме подготвени за всякакъв вид патология“, разказва неонатологът.

„Апаратът зад мен бе сред последните дарени от „Българската Коледа“ – това е последно поколение респиратор, с възможност за пълна синхронизация с пациента и за високочестотна вентилация. Това е апарат с щадяща вентилация, което е важно за недоносените бебета. От скоро имаме SecurePortIV лепило, което е предназначено за стабилизация и фиксация на всякакви канюли и абокати, от които има нужда всяко новородено. Това лепило има антибактериални свойства и се бори с всякакъв вид микробна флора. При нас свързаните инфекции са сведени до нула. Благодарни сме, че имаме възможност да работим с този иновативен продукт. Не се налага да лекуваме вътрешно болнични инфекции, които са бич за повечето болници“, споделя д-р Щерю Бояджиев.

Мнението на неонатолога е, че в България липсва спешния неонатален транспорт, затова има желание да се формира такъв екип на първо време в София. След това да се развие до превоз между различните градове. Това ще е едно неоинтензивно отделение на колела.

„Благодарение на „Българската Коледа“ миналата година получихме транспортен кувьоз. Трябва разбиране и стратегия, за да може това де се случи. Искам да благодаря на инициаторите на „Българската Коледа“ и на това, че все още я има. Също така на всички хора, които отделят от времето и средствата си да помогнат. Това е уникална инициатива, с която ние помагаме и води до по-добра грижа за нашите най-малки пациенти. Вярвам в чудеса. Те се случват всеки ден. Най-голямото чудо за мен е удовлетворението на родителите, които при тежко недоносени деца и след изписването им, виждаш усмивката на лицата им. „Българската Коледа“ също е едно чудо, което се случва благодарение на инициативата и всяка година очакваме с нетърпение новата апаратура“, коментира силата на благотворителната инициатива, която ежегодно помага на повече от 500 деца.

