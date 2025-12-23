-
Грандиозен концерт на Coca Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в Коледната вечер
-
Зрелищният спектакъл „Нощ на звездите“ ще забавлява зрителите на Бъдни вечер по NOVA
-
„Пресечна точка”: Трябва ли да се закрие КПК и кои личности създаваха новините у нас и по света
-
Успех за Банкера в "Сделка или не"
-
"Пресечна точка": За политическата 2026 г. и отменените новогодишни тържества в големи световни столици
-
„На кафе“ с Ути Бъчваров, Иво Танев, Лара Златарева, Алена Вергова и Васил Дуев-Тайг
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда в навечерието на Бъдни вечер нашите шеф готвачи заедно с техните близки ще предложат едно различно празнично меню.
Ще се разходим из София с певицата Роксана.
С Ирена Милянкова ще си говорим за голямото й семейство и за една благородна кауза.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
