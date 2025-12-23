-
Преживейте отново легендарното шоу на звездата, събрало всичките му хитове в последните 10 години
В петъчна вечер от 22.00 ч. в ефира на NOVA зрителите могат да гледат, преживеят и споделят отново емоциите от най-големия концерт в кариерата на Криско. Хитмейкърът Кристиан Талев – Криско направи феноменално шоу на 1 и 2 март в зала Арена 8888 София, в която над 30 хиляди фенове се насладиха на мощния саунд, изключителното шоу и и всички хитове от ерата на „Стария Криско“, които пеем повече от десетилетие.
Зрителите на NOVA ще могат отново да преживеят легендарното шоу в ефира на NOVA– заснето с кино качество, многокамерна продукция и перфектен звук. Почитателите на артиста ще почувстват атмосферата, енергията и историческите моменти, които превърнаха двете вечери в Арена 8888 София в символ на едно поколение.
Не пропускайте уникалното шоу "Старият Криско" на 26 декември, петък от 22.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
